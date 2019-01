Movimento contra o aborto marca posição em posse de Damares Alves

Aplausos e 47 minutos de fala marcaram a solenidade de início da gestão de Damares Alves à frente do ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A responsável pela pasta está em evidência no país após afirmar que " meninos usam azul e meninas usam rosa ", em referência à restrição de cores definidas por gênero. A fala gerou polêmica. No discurso, sob a promessa de fazer uma "revolução no país", a ministra destacou a prioridade nas áreas de sua competência, como busca pela igualdade, combate ao feminicídio e fortalecimento da família. Damares recebeu apoio de um grupo de mulheres que manifestavam pelo direito à vida. Durante discurso da nova ministra, elas levantaram um bandeira do Brasil com a figura de um feto ao centro e os dizeres "Brasil sem aborto" e "Brasil sem drogas".