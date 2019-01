Leite anuncia corte de despesas depois de primeira reunião com secretariado

O governador Eduardo Leite (PSDB) assinou nesta quarta-feira (2) seis decretos com medidas de ajuste fiscal. Conforme a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos (PSB), o governo pretende economizar R$ 250 milhões por ano com as ações de contenção de gastos. As primeiras ações do novo governador foram anunciadas no Centro Administrativo Fernando Ferrari, depois da primeira reunião com o secretariado, que se estendeu por quatro horas e meia, a portas fechadas. Antes de assinar os decretos, Leite citou as dificuldades que a sua gestão vai enfrentar: “Pela primeira vez, um governo assume tendo que honrar quinze folhas de pagamento (no primeiro ano de gestão). Além das 13 folhas desse ano, tem a folha de dezembro e o 13º de 2018 (que foi parcelado pelo ex-governador José Ivo Sartori, MDB). Tudo isso deve ser pago em 2019”, afirmou.