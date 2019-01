Bolsonaro tem primeira reunião com equipe ministerial completa

O presidente eleito Jair Bolsonaro teve, na manhã de quinta-feira (3), a primeira reunião com a sua equipe ministerial completa.Com a faixa verde e amarela no peito, ele fez a foto oficial de seu governo ao lado do vice-presidente, General Hamilton Mourão, e dos 22 ministros, após a cerimônia de posse em seus cargos. O governo de Bolsonaro reduziu de 29 para 22 o números de pastas. Com a redução, deixam de existir os ministérios da Cultura, Fazenda, Segurança Pública, Indústria e Comércio, Trabalho, Esporte e Planejamento, enquanto novas pastas passam a incorporar outras. Esporte e Cultura ficaram, por exemplo, sob responsabilidades do novo Ministério da Cidadania, enquanto um único ministério irá consolidar as áreas Mulher, Família e Direitos Humanos. Entre os novos ministros estão o ex-juiz Sérgio Moro, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Onyx Lorenzoni (DEM-RS), encarregado da pasta da Casa Cívil.