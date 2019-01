Festa da virada deixa cerca de duas toneladas de lixo na Orla do Guaíba

A Orla do Guaíba de Porto Alegre amanheceu tomada por lixo no primeiro dia de 2019. Palco do evento da virada do ano na Capital gaúcha, o local recebeu 25 tonéis e 30 containers para receber o lixo gerado pelos mais de 140 mil presentes, mas uma quantidade enorme de resíduos, ainda assim, foi parar na via pública. Em nota, a Secretária Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre informou que recolheu cerca de duas toneladas de resíduos no local, por meio do Departamento de Limpeza Urbana (DMLU). Para a limpeza do espaço, foram necessários 30 garis que, com 500 sacos de lixo, trabalharam durante a manhã desta terça-feira (1°). Em 2018, a orla recém-revitalizada voltou a ser palco das celebrações de Ano-Novo em Porto Alegre, após dois anos sem receber a festividade. O Réveillon contou com atrações musicais, foodtrucks e beertrcuks e show pirotécnico de cerca de dez minutos.