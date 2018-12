Porto Alegre fica vazia com debandada para virada do Ano-Novo

Tradicionalmente, Porto Alegre fica mais vazia na época das festas de fim de ano. Se nos dias que antecederam o Natal já houve uma debandada, o movimento se intensificou após o dia 25 de dezembro. O feriado do Ano Novo é um dos preferidos dos porto-alegrenses para viajar. Com o forte calor na cidade nesse fim de semana, as ruas ficaram desertas durante a tarde, período em que as temperaturas estavam mais elevadas, acima dos 30 graus. Até mesmo grandes avenidas eram um retrato de uma "cidade fantasma", caso da avenida Goethe, que corta o Parque Moinhos de Vento. Em vários momentos deste domingo, não havia carros na via nem pedestres circulando no entorno do Parcão, como mostra a imagem.