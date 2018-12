Eduardo Leite ganha pandeiro de presente de Carlinhos de Jesus

Os dotes musicais do futuro governador, Eduardo Leite, estão nas redes sociais, principalmente no Instagram, Leite já postou sua performance em uma festa do PSDB em Pelotas. Nessa sexta-feira (28), a habilidade ganhou reforço. O futuro governante recebeu o presente enviado do Rio de Janeiro por Carlinhos de Jesus, coreógrafo ligado ao samba carioca. "Sei que você é um grande sambista, já te vi tocando um tamborim. Estou te mandando um pandeiro com foto minha como lembrança. Que São Jorge guerreiro te proteja", desejou, por vídeo, Carlinhos. Leite recebeu o presente na sede do governo de transição, na zona sul de Porto Alegre, e já saiu testando o instrumento. "Tá entregue e já estou ensaiando. Estou um pouco enferrujado pelo tempo dedicado à política, mas vou arranjar um tempinho para tocar com amigos e a família", retribuiu o futuro governador.