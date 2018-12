Trensurb inaugura escadas rolantes na Estação Unisinos

Ao lado do ministro das Cidades, Alexandra Baldy, o diretor-presidente da Trensurb, David Borille, utiliza escada rolante inaugurada na última quinta-feira (27), na Estação Unisinos, em São Leopoldo. Além das escadas rolantes, foram inauguradas as obras da Subestação Sapucaia e a Cabine de Seccionamento e Paralelismo Luiz Pasteur - instalações elétricas recuperadas. Uma cabine industrial de pintura, um depósito de armazenamento de resíduos, ambos no pátio da Trensurb e um sistema de segurança perimetral em instalações ao longo da linha metroviária também fizeram parte da agenda de inaugurações. Os projetos representam, no total, investimentos do governo federal na ordem de R$ 23,6 milhões.