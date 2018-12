Ato marca fim da intervenção Federal no Rio de Janeiro

Solenidade no Palácio Duque de Caxias, no Rio de janeiro, marcou o fim da intervenção federal em vigor desde fevereiro. Por 11 meses, a segurança do estado foi de responsabilidade das Forças Armadas. Entre os resultados, está o aumento no número de mortes em ações da polícia, enquanto os roubos diminuíram. A medida assegurada pela Constituição Federal foi inédita no País, e foi pensada para resolver os problemas com a segurança pública. Por decreto, o presidente Michel Temer autorizou o Exército a assumir o comando para agir contra a violência. O general de Exército Walter Braga foi o interventor até essa quinta-feira (27). Braga chefiou as polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros e sistema penitenciário. O caso que marcou o período foi o assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes , ainda sem solução sobre a autoria. A execução foi em 14 de março.