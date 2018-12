Ministros do governo Bolsonaro participam de curso sobre governança pública

A cinco dias da posse, 18 ministros do futuro governo se encontraram na manhã desta quinta-feira (27) na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília (DF), para participar de um curso de capacitação na área de governança pública. O encontro foi fechado para a imprensa e os ministros não falaram com jornalistas na chegada ou na saída da instituição. Estavam presentes: Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Roberto Campos Neto (Banco Central), General Azevedo e Silva (Defesa), Luiz Henrique Mandetta (Saúde), entre outros. No período da tarde, foi realizada uma reunião entro os futuros ministros. O encontro ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede da transição.