Terremoto destrói edificações na Itália após erupção do vulcão Etna

Após a erupção do vulcão Etna, um dos mais altos do mundo, na véspera de Natal, desencadeou em um tremor de terra no sul da Itália, sentido na terça-feira (25). O terremoto de 4,8 graus na escala Richter atingiu edifícios, casas, estátuas e igrejas de pelo menos seis cidades. A Catânia foi a área mais atingida pela atividade sísmica. Mais de 600 tiveram que ser deslocadas de suas residências. Foram danificadas as fachadas das igrejas Maria Santissima del Carmelo e Aci Sant'Antonio, em Pennisi, além da estátua de Sant'Emidio, protetor das vítimas do terremoto. O governo italiano se reúne nesta quinta-feira (27) para decidir se vai declarar estado de calamidade e emergência após os impactos causados pelo terremoto.