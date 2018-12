Fafá de Belém emociona público em Concerto de Natal no Parcão

Uma multidão compareceu ao Parque Moinhos de Vento no sábado (22), em Porto Alegre, para o tradicional Concerto natalino. Fafá de Belém foi a convidada especial do evento, que teve, ainda, a Orquestra Unisinos-Anchieta, o Ballet Vera Bublitz, o Canoas Coletivo de Dança, o Coral Allegro, o Coral Adurgs e o Coral Unisinos. No repertório, além dos clássico Ave Maria e Nuvem de lágrimas, na voz de Fafá, o público se emocionou ao som de Ó noite santa; Aleluia, de Häendel; e Valsa das flores, de Tchaikovsky. A regência ficou por conta do maestro Evandro Matté. O público que estava presente lotou o espaço e aplaudiu as apresentações, que foram encerradas com uma bela queima de fogos.