UTI neonatal em Porto Alegre veste bebês com roupas natalinas

Um dos significados do Natal é nascimento. No entanto, a realidade pode não ser tão simples. Os recém-nascidos do Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, os quais passam pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), lutam por suas vidas enquanto as família aguardam a recuperação dos pequenos. Sensibilizados pela situação delicada, a equipe de funcionários providenciou touquinhas e roupas natalinas para vestir os bebês, transformando-os em papais e mamães Noel. Apesar de permanecerem dentro das caminhas e incubadoras, os pequeninos puderam participar do espírito natalino junto de suas famílias e dos funcionários, que ficaram muito emocionados com a iniciativa.