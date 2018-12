Michel Temer inaugura centro de memória em homenagem ao próprio governo

O presidente Michel Temer inaugurou, em solenidade nesta quarta-feira (19), o Centro de Memória Presidente Michel Temer (PMDB), em cidade do interior paulista. O memorial tem sede na Faculdade de Direito de Itu (Faditu), onde o presidente foi professor e começou na política. O local contará com um acervo de mais de 75 mil itens, incluindo e-mails, cartas, materiais audiovisuais, objetos doados, documentos de viagem, discursos, diplomas e relatórios dos anos de governo do então presidente. Temer assumiu a Presidência da República em 2016, após impeachment de Dilma Rouseff (PT). As peças da coleção serão transferidas de Brasília para Itu após o final de seu mandato como presidente, no dia 31 de dezembro. A partir de 2019, o Centro estará disponível para visitação da comunidade, mediante agendamento.