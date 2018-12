Aeroporto de Confins opera normalmente após pouso de avião em pane mecânica

O pânico causado por pane mecânica no voo LA 8084 da Latam, que teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, passou assim que que o avião chegou em terra, mas as consequências persistiram até às 23h desta quinta-feira (20), quando a pista foi totalmente liberada. Foram dez horas de fechamento total e, depois, funcionamento parcialmente. Durante o dia, foram realizadas 44 decolagens e 53 pousos comerciais. Ao todo, 143 voos comerciais foram cancelados. O avião, com 338 passageiros e 16 tripulantes, partiu às 00h30min (horário de Brasília) do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e tinha como destino Londres, na Inglaterra. Segundo relatos, minutos após a decolagem, um dos motores da aeronave Boeing 777 da Latam começou a fazer um barulho estranho. Nisso, as telas de entretenimento a bordo se apagaram. Durante o pouso, à 1h43min, os pneus da aeronave foram danificados e somente após a troca o avião seria retirado da pista, o que demorou mais tempo do que o esperado.