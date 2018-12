Equipe da Prefeitura de Manaus organiza donativos para vítimas de incêndio

A Prefeitura de Manaus organizou força-tarefa para atender às vítimas de incêndio de grandes proporções que atingiu cerca de 600 casas de madeira, no bairro Educandos, na segunda-feira (17). Desde então, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manautrans), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Fundo Manaus Solidária prestam atendimento às pessoas prejudicadas pelo incêndio. Escolas, igrejas, centros sociais e esportivos recebem os desabrigados. Nas redes sociais, uma campanha convocou moradores da cidade para arrecadação de roupas, alimentos e outros materiais, com objetivo de ajudar as vítimas.