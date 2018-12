Al Ain surpreende e vence River Plate na semifinal do mundial de clubes

Khalid Eisa é levantado pelos companheiros após defender a última cobrança de pênalti do River Plate e garantir a classificação do Al Ain para a inédita final do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo, disputado no Estádio Hazza bin Zayed, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, permaneceu empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação. Na disputa de pênaltis, as equipes acertaram todas as cobranças até a defesa de Eisa. Foi a quarta vez que uma equipe sul-americana fica de fora da final do torneio. O time local disputará o título contra o Real Madrid no próximo sábado (22).