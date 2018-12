Feriado da África do Sul, Dia da Reconciliação completa 25 anos

Comemorado desde 1995 na África do Sul, o feriado do Dia da Reconciliação - em 16 de dezembro - completou 25 anos no país. A data é significativa no calendário pós-apartheid, marcando o fim da segregação racial que durou 46 anos e buscando promover a reconciliação e a unidade nacional. Em seu discurso durante as comemorações, no Estádio da Universidade Walter Sisulu, em Mthatha, no Cabo Oriental, o presidente sul-africano Cyrol Ramaphosa reafirmou o compromisso de acabar com a pobreza, a falta de moradia e o desemprego no país. Para o presidente, a África do Sul não pode ser uma nação reconciliada se a maioria do povo ainda sofre com injustiças do passado.