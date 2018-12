Incêndio de grandes proporções atinge refinaria em Manguinhos

Na tarde da última segunda-feira (17), um incêndio de grandes proporções teve início na Refit, antiga refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. A refinaria é uma das poucas empresas privadas que produz combustível no Brasil. O fogo começou após a explosão de um caminhão, que descarregava nafta, na área de recebimento e descarga do local e se espalhou para outros veículos estacionados. Mais de 30 caminhões estacionados foram retirados da área. As chamas causaram mudanças no trânsito da região, interditando uma das pistas da Avenida Brasil. O incêndio não teve vítimas fatais, e apenas um funcionário passou mal devido à inalação de fumaça.