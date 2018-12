Papa Francisco comemora 82 anos rodeado de crianças e com bolo gigante

Um bolo gigante e decorado com as cores oficiais do Vaticano - o amarelo e branco-, e com direito à vela de aniversário, marcaram as comemorações dos 82 anos do Papa Francisco, completados nessa segunda-feira (17). A guloseima estava dentro de uma caixa com um globo, representando o mundo, também de grandes proporções, na tampa. A festa foi oferecida ao papa no domingo (16), durante uma audiência para crianças e famílias dos dispensários de Santa Marta, um centro de assistência espiritual e médica, que fica na sede da Igreja Católica em Roma. Com a ajuda das crianças do local, o pontífice assoprou as velinhas. Cansado de ficar de pé, Francisco se recusou a sentar em uma cadeira estofada e optou pelos degraus do dispensário.