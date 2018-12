Show de Diogo Nogueira reúne 94 mil pessoas no Anfiteatro Pôr-do-Sol

O cantor Diogo Nogueira apresentou-se no último domingo (16) para um público de 94 mil pessoas no Anfiteatro Pôr-do-Sol, na Capital gaúcha. Sucessos do artista, músicas do seu novo álbum Munduê e clássicos da MPB fizeram parte do show. A apresentação marcou o encerramento do Natal da Cidadania, iniciativa promovida pela Fundação Fecomércio-RS/SESC/Senac e Marinha do Brasil com o apoio da prefeitura de Porto Alegre. Atividades gratuitas, como apresentações artísticas, brincadeiras para as crianças, serviços de saúde e beleza e arrecadações de produtos de limpeza e higiene fizeram parte da programação do evento, que ocorreu ao longo do domingo.