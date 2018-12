Marcela Temer batiza submarino brasileiro Riachuelo

A primeira-dama Marcela Temer cumpriu a tradição e estourou a garrafa de champanhe no casco do submarino Riachuelo. O ato marcou o batismo da embarcação, lançada ao mar em Itaguaí nesta sexta-feira (14), na região metropolitana do Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença do presidente Michel Temer e o presidente eleito, Jair Bolsonaro. O Riachuelo é o primeiro fruto do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), criado no governo do presidente Lula, que prevê R$ 35 bilhões de investimentos ao longo de 20 anos. Outros três submersíveis convencionais e um nuclear serão lançados nos próximos anos. A embarcação tem 72 metros de comprimento e capacidade de abrigar 35 tripulantes. Pode atingir a velocidade de 37 km/h e carrega armamentos como torpedo, mina e mísseis.