Astronauta caminha no espaço para consertar buraco no casco da nave Soyus

Flutuar no espaço é uma atividade para privilegiados, mesmo quando o motivo é puramente técnico. Quem vê o astronauta Oleg Kononenko voando pendurado pelo cabo de ar, ligado à Estação Espacial Internacional, nem imagina que ele está indo tapar um buraco na aeronave Soyus. A imagem foi feita na última terça-feira (12), enquanto os astronautas faziam a manutenção da lataria. O estrago no lado externo da Soyus foi relatado em agosto. No entanto, em razão da falta de ferramentas para a “caminhada espacial”, os astronautas conseguiram conserta-los apenas quatro meses depois. A operação durou mais de 7 horas. A danificação na nave não irá prejudicar o retorno dos cosmonautas russos à Terra, prevista para o próximo dia 20 de dezembro.