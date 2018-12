Câmara dos Deputados relembra 50 anos do AI-5 durante sessão solene

Fotos de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985) foram espalhadas pelo Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, durante sessão solene relembrando o cinquentenário do Ato Institucional Número Cinco (AI-5) e em homenagem ao ex-vice-presidente da República Pedro Aleixo. Com a presença de minoria de parlamentares, a cerimônia ocorreu durante a manhã de quinta-feira (13). Substituindo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), impossibilitado de comparecer, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) presidiu a sessão e destacou o momento como "uma sessão de memória e repúdio ao arbítrio e alerta aos tempos sombrios que sempre nos ameaçam". O AI-5 foi baixado durante governo do general Costa e Silva e representou o momento de maior repressão do regime.