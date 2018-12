Olívio Dutra e Marchezan Júnior protagonizam encontro inusitado em Porto Alegre

As diferenças de idade e de ideologia não impediram um encontro inusitado entre o ex-governador e ex-prefeito de Porto Alegre Olívio Dutra (PT) e o atual prefeito, Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Os dois se encontraram na sede da Prefeitura, na Praça Montevidéo, no Centro Histórico. A ideia de reunião teria surgido durante a Feira do Livro de Porto Alegre, que encerrou no dia 18 de novembro. Duas horas de conversa foram suficientes para tratar de assuntos como o cenário político nacional e também o estadual. Em suas redes sociais, Machezan postou uma foto com os dizeres "Porto Alegre é uma só" e "encontramos muita similaridade nos desafios para transformar nossa cidade". Já Olívio escreveu "conversamos sobre vários assuntos de interesse da cidade, em especial, o IPTU".