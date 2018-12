Dos pés de Pablo à conquista da América

A última quarta-feira (12) entrou para a história do Athletico Paranaense e de seus torcedores. Em um jogo digno de uma final de campeonato, o clube levantou a taça da Copa Sul-americana e pela primeira vez conquistou um título internacional. Pablo (foto) foi o personagem principal da partida contra os colombianos do Junior Barranquilla, pois foi dos pés dele saiu o primeiro gol do Furacão. Em jogada de bola espanada da zaga colombiana, Rafael Veiga dominou e deu um presente para a conclusão do artilheiro ainda no primeiro tempo. O Junior de Barranquilla pressionou na segunda metade da partida e empatou, levando a partida à prorrogação e às penalidades. Nas cobranças de pênaltis, o time brasileiro se consagrou campeão por 4 a 3.