6 mil funcionários do polo petroquímico participam de simulado de prevenção

O Comitê de Fomento Industrial do Polo de Triunfo (Cofip) realizou o 6º Simulado de Emergência do Polo Petroquímico de Triunfo na manhã desta terça-feira (11). O exercício simulou um incidente em uma das plantas do polo e envolveu o acionamento de equipes de emergência e a evasão dos 6 mil trabalhadores do local. A data do simulado não foi previamente divulgada para aumentar o realismo e testar a reação das equipes envolvidas. O exercício faz parte dos procedimentos de segurança das empresas associadas ao Cofip e tem por objetivo medir o tempo de resposta e avaliar as medidas adotadas no caso de uma emergência real.