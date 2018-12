Maior prédio grafitado do Rio Grande do Sul abriga incubadora criativa da Feevale

O Hub One de Criatividade e Inovação, localizado no parque tecnológico da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, agora se destaca com o maior prédio grafitado do Rio Grande do Sul. A obra iniciou em 1º de novembro e foi concluída nessa segunda-feira (10) e tem quase 600 metros quadrados. O artista responsável é Rafael Jung, que escolheu o personagem Panito - criatura com cabeça de boneco de neve, corpo de retalhos e pés e mãos inspirados no próprio autor, para integrar o conceito implementado no prédio. Cerca de sete galões de tinta acrílica, com 18 litros cada, foram usadas para pintar as paredes. Na composição dos bonecos, dos peixes e da poção do conhecimento, o autor consumiu cerca de 70 latas de tinta spray.