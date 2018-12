Marta tem pés gravados pela segunda vez na Calçada da Fama

Os pés gravados na Calçada da Fama confirmam a sólida carreira da jogadora Marta. Destaque internacional entre mulheres e homens, a jogadora de 32 anos, teve seus pés selados na calçada que todo atleta de futebol almeja. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (10), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Marta é a primeira jogadora brasileira a receber o prestigio no Hall da Fama. Esta não é a primeira vez que a jogadora recebe essa homenagem. Em 2007, a jogadora também gravou seus pés em uma placa. Com as obras da Copa de 2014, o acervo histórico do Maracanã – onde ficam as placas de todos os jogadores – foi colocado em uma sala. Quando voltou a ser exposto, a placa da Marta havia sumido.