Festival de bolhas gigantes encantam famílias em praça de Porto Alegre

O Festival de Bolhas Gigantes, na Praça Júlio Mesquita, próxima à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, encantou crianças e adultos nesse domingo (9). A atração reuniu curiosos e famílias inteiras na praça que fica em frente à orla, que foi revitalizada e reaberta recentemente. Quem mais aproveitou a brincadeira foram os pequenos, que puderam se divertir com as grandes formas de água e sabão. Muitas bolhas eram muito maiores que as crianças, o que é um dos atrativos do evento. A iniciativa não ficou restrita só às bolhas jogadas pelo ar. Houve também oficina de produção de brinquedos e intervenções de artistas de rua. O tempo ensolarado e quente contribuiu para lotar a praça.