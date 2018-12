Motorista perde controle de um ônibus e invade agência bancária

Pelos menos duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de ônibus na quinta-feira (6) no cruzamento das Avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, no centro do Rio. O motorista perdeu o controle da direção do coletivo, que entrou dentro de uma agência bancária até atingir uma coluna do imóvel. Uma mulher que caminhava na calçada foi atingida, ficando com o pé preso debaixo do ônibus. Ela foi retirada pelo Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital Souza Aguiar, também no centro do Rio. O motorista também ficou ferido, mas não teve o estado de saúde divulgado. Ele dirigia um ônibus da linha 422 (Grajaú-Cosme Velho), da empresa Transurb.