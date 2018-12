Novos mutirões de conciliação envolvem famílias atingidas pela 2ª ponte do Guaíba

Nova rodada de mutirões de conciliação com famílias residentes na Ilha Grande dos Marinheiros, localizada no Delta do Jacuí, início do Lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, foi coordenada pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul (JFRS). Foi a terceira rodada que começou na terça-feira (4). Até essa quarta-feira (5), 73 acordos foram realizados, dos 76 previstos para negociar. São quase 130 audiências em três dias. A retirada das famílias faz parte do plano de negociação direta dos moradores com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) devido às obras da nova Ponte do Guaíba, que começaram em 2019. Na primeira etapa, é prevista a retirada da comunidade da Ilha dos Marinheiros este ano ainda. A segunda etapa, sem data definida, envolve o bairro Humaitá, próximo à Arena do Grêmio, e também na Ilha do Pavão, entre as cidades de Guaíba e Porto Alegre.