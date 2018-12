Ana Amélia se encontra com Blairo Maggi e Teresa Cristina em premiação da CNA

A cerimônia de entrega do Prêmio CNA Agro Brasil reuniu o atual ministro (c) e a futura ministra (d) da Agricultura e a senadora gaúcha Ana Amélia (PP) nesta terça-feira (4) em Brasília. A parlamentar (e) prestigiou a homenagem a Blairo Maggi (PP-MT) e a Teresa Cristina (DEM-MS), escolhidos, respectivamente, destaque do ano de 2018 e personalidade da categoria de Política. A premiação, promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), também homenageou o chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda e o jornalista Valteno de Oliveira. A definição dos vencedores ocorreu em outubro, após análise dos indicados por uma comissão julgadora, formada por representantes de Federações da Agricultura e sindicatos rurais de todo o Brasil.