Geromel entra pra história ao conquistar pela quarta vez o prêmio de melhor zagueiro

Pela primeira vez na história do Prêmio de Melhor Jogador do Brasil um atleta foi premiado quatro vezes. Quem conseguiu esse feito foi o zagueiro Geromel, que atua pelo Grêmio. O evento marca o encerramento da temporada do futebol brasileiro e aconteceu nesta segunda-feira (3), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Geromel atua pelo clube Tricolor desde 2015. Dono do lado direito da defesa gremista, conquistou o prêmio desde seu primeiro ano pelo clube. Junto dele, também foi homenageado o zagueiro colorado, Cuesta. Na mesma noite, também pela primeira vez, a premiação feminina foi feita em conjunto com a masculina. A jogadora do Orlando Pride e principal atleta da seleção feminina Marta foi uma das homenageadas da noite.