López Obrador recebe povos indígenas em posse como presidente do México

Eleito no início de julho, Andrés Manuel López Obrador (c), tomou posse no último sábado (1º) como novo presidente do México. Membro do Movimento de Renovação Nacional (Morena), Obrador é o primeiro presidente de esquerda daquele país em quase 70 anos. No primeiro discurso como presidente, ele se disse comprometido em combater a corrupção e administrar rigorosamente as finanças públicas para lançar programas sociais e aumentar o salário mínimo. Antes da cerimônia pública de posse, o novo presidente participou de um ritual no qual os representantes dos 68 povos indígenas mexicanos deram a ele o bastão de comando de suas comunidades. López Obrador afirmou que seu período na presidência dá início “ao que pode ser chamado de uma modernidade forjada a partir de baixo e para todos". O mandato vai até 2024.