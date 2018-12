Venezuelanos chegam a Brasília depois de morar um mês Roraima

Depois de caminhar mais de mil quilômetros a pé, mais venezuelanos chegaram há pouco mais de um mês em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, em busca de melhores condições de vida para as famílias. O grupo foi dividido em dois e tiveram como destino a capital brasileira, Brasília. Eles saíram de Roraima na quinta-feira (29). Nesta sexta-feira (30), deixaram Boa Vista em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e serão mantidos em casas alugadas na região administrativa de São Sebastião, sob a supervisão da Cáritas Brasileira, entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos. Essa distribuição dos imigrantes para outras extremidades do país vem sendo realizada desde a segunda metade de 2018 e conta com o auxílio da Organização das Nações Unidas.