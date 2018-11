Consulado dos EUA em Porto Alegre serve peras a quem busca visto

Não dá para dizer que foi um dia comum. O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre recepcionou cerca de 500 pessoas que foram solicitar visto no escritório nesta terça-feira (27) com peras. A ação que se repetirá em outros consulados no Brasil marcou a largada da campanha global do Dia Mundial da Pera, que é celebrado em 1º de dezembro. A promoção uniu Departamento de Agricultura do país, representação consular e a USA Pears, entidade que reúne 900 produtores nos estados de Oregon e Washington. A cônsul-geral na Capital, Julia Harlan (foto), e o representante da Pears USA no Brasil, Francesco Sicherle (foto), ajudaram a montar a mesa com as variedades degustadas: bartlett amarela, anjou verde e vermelha e bosc. Para quem não provou, as frutas desembarcam em dezembro e janeiro para uma escala comercial no mercado gaúcho.