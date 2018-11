Nasa comemora sucesso do pouso de nova sonda em Marte

Após viajar 458 milhões de quilômetros em sete meses, asonda InSight (da sigla em inglês para exploração interior com utilização de investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor) pousou em Marte nesta segunda-feira (26). O sucesso na operação foi comemorado pela Agência Espacial Norte-americana (Nasa), que recebeu já nesta terça (27) os primeiros sinais do robô. A missão de dois anos da InSight será para estudar o interior profundo de Marte, para aprender como todos os corpos celestes com superfícies rochosas, incluindo a Terra e a Lua, se formam. Nos próximos dias, a equipe da missão vai desengatar o braço robótico da sonda e usar sua câmera acoplada para tirar fotos do solo, a fim de que os engenheiros possam decidir onde colocar os instrumentos científicos da espaçonave.