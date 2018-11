Sartori e equipe 'erguem cones' para marcar entrega de viaduto em Gravataí

Na finaleira de mandato, cada obra que é terminada merece ser comemorada. Desta vez foi o viaduto Itacolomi, no km 18 da ERS-18, em Gravataí, na Região Metropolitana. Na entrega, na sexta-feira passada, o governador José Ivo Sartori (MDB) e o secretário dos Transportes, Humberto Canuso, festejaram com os cones, que costumam ser vistos no chão para sinalizar alguma interrupção ou desvios, levantados. É o ritual de liberação de obra. O ato aconteceu durante vistoria nas obras de duplicação dos 21,5 quilômetros da rodovia, já entregues, que teve investimento de R$ 20,3 milhões com execução do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). O trânsito está liberado nos 200 metros de extensão que liga com outro trecho da via já restaurado. O tráfego na nova pista do viaduto sobre a ERS-020 também foi liberado. A partir de agora, a pista antiga fica bloqueada para o início da obra de elevação da parte baixa da estrutura.