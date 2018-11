Black Friday gera filas em lojas de Porto Alegre

O comércio varejista brasileiro adotou uma tradição realizada nos Estados Unidos para alavancar as vendas de final de ano: a Black Friday. Nesta sexta-feira (23), as primeiras horas de abertura das lojas virtuais e físicas da temporada de 2018 registrou aproximadamente 44% do que havia comercializado durante a época de 2017. Na véspera, de acordo com o levantamento da plataforma Ebit Nielsen, já havia sido comercializado 6% a mais comparado ao mesmo dia do ano passado. Os produtos mais cobiçados pelos brasileiros, conforme a a Ebit Nielsen, são celulares e eletrodomésticos. Em Porto Alegre, a Lojas Americanas localizada na Rua da Praia, no Centro Histórico, teve que fechar as portas pela quantidade de pessoas que acumulou dentro do seu espaço. Enquanto isso, uma fila enorme que cruzava a avenida Borges de Medeiro chegou a se formar.