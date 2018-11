Estudantes criam obra de arte em alusão aos direitos humanos, em Brasília

Estudantes dos centros educacionais 11 e Gisno, ambos da cidade-satélites de Ceilândia, no Distrito Federal, deram vida a um painel de 110m² em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorado no dia 10 de dezembro. A parede revestida de azulejos, com desenhos que ilustram artigos da declaração, foi inaugurada nesta quinta-feira (22) no metrô da Galeria dos Estados, no centro de Brasília. O projeto é uma parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos com o Governo Federal. Os desenhos, antes de irem para este grande mural, foram exibidos em uma exposição nas duas escolas, onde as turmas escolheram as imagens que iriam compor a obra. Este programa foi orientado pela Associação Incrire – uma das referências mundiais na criação de trabalhos artísticos e pedagógicos na área de direitos humanos.