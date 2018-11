Idosos voltam a protestar para manter projetos de esporte

Novo protesto, liderado mais uma vez por idosos, busca impedir a saída de educadores físicos ligados a projetos de esportes em Porto Alegre. Desta vez, um aulão, afinado com as atividades que participantes de projetos em 16 locais da Capital têm, nessa quarta-feira (21) , deu o alerta em frente ao Paço Municipal. Os alunos eram, em sua maioria, mulheres com mais de 70 anos que foram exigir do prefeito Nelson Marchezan Júnior a manutenção de professores em 16 projetos de esporte realizados em parques, praças e ginásios em diversas regiões da cidade. Desde outubro, educadores físicos cedidos pela Secretaria da Educação (Smed) à antiga pasta de Esportes, cujas atribuições foram incorporadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes (SMDSE), estão sendo devolvidos à origem. Até agora pelo menos 14 de 32 já estão de volta a escolas.