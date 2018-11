Marcha da Consciência Negra em São Paula clama por fim de racismo

Faixas estampando o rosto de lideranças negras assassinadas e cantos marcaram a 15ª Marcha da Consciência Negra em São Paulo. Tendo como palco a avenida Paulista, na terça-feira (20), o ato reivindicou o fim do racismo, a manutenção da democracia e mais direitos ao povo negro. Dizeres sobre preconceito contra a cultura negra foram estampados em bandeiras com escritos alertando que "atacar os orixás é atacar o povo preto" e também "a destruição dos quilombos é projeto de um Brasil racista". A caminhada teve início no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e foi até a Rua da Consolação. Entre os manifestantes, estavam membros de entidades como o Congresso Nacional Afro Brasileiro, o Círculo Palmarino, o coletivo Emancipa, o Sindicato dos Bancários de São Paulo e o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp).