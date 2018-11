Crianças de quatro a 12 anos participam de corrida de rua em Porto Alegre

Dezenas de “pequenos atletas” com idades entre quatro e 12 anos se divertiram no evento Poa Kids Run, promovido pelo Hospital Moinhos de Vento. As crianças percorreram distâncias de 50 a 400 metros, no Parque Marinha do Brasil. A corrida dos pequenos foi a atração especial da última edição do ano do Poa Day Run, corrida de rua com distâncias entre três, cinco, 10 e 21 quilômetros. Ao todo, 2,8 mil pessoas participaram da atividade, no último domingo (18), que também recebeu cadeirantes e crianças com necessidades especiais. Empurrados por familiares e amigos em triciclos adaptados, eles foram levados pelos projetos Rosto ao Vento e Juntos Somos Um Só. As edições anteriores do evento haviam sido realizadas nos dias 8 de abril e 12 de agosto.