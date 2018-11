Estados Unidos instala arame farpado na fronteira com o México

Os Estados Unidos fortaleceram literalmente as fronteiras para evitar ingresso de imigrantes vindos do México. Após ordens do presidente norte-americano Donald Trump, foram instalados arames farpados ao longo da região. Cerca de cem soldados do 19° Batalhão de Engenheiros do exército americano, que fica em Fort Knox, no estado de Kentucky, fizeram a instalação. A medida pretende barrar a chegada de imigrantes vindos do país vizinho. Críticas e elogios dividem a opinião dos próprios mexicanos. Alguns apoiando a iniciativa, e outros considerando que os arames lembram campos de concentração como os da Segunda Guerra Mundial. O presidente Trump já anunciou em outro momento que espera construir um muro ao longo dos 3,2 mil quilômetros da fronteira com o país de língua espanhola. A situação ficou mais tensa, pois moradores de países da América Central vêm se deslocando com o objetivo de ingressas nos EUA.