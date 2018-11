Feira do Livro de Porto Alegre recebeu mais de 1,2 milhão de pessoas

Menos chuva. Foram 40 minutos apenas de precipitação, segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro em mais de duas semanas de evento na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Era tudo o que os leitores e amantes dos livros precisavam e compareceram, comemorou a direção da entidades, que já começa a planejar a edição de 2019. Foram 1,2 milhão de pessoas que passaram pelas 105 bancas e 135 estandes. As vendas ficaram 9% acima do resultado de 2017 . Este ano, foram vendidos 237.710 livros, frente a 218.643 exemplares no ano passado. A 64ª Feira do Livro de Porto Alegre teve 85 expositores na área geral, 13 na infantil e juvenil e sete na internacional.