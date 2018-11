Bolsonaro e seu eleito para comandar front externo do Brasil

O fato que mais gerou alarde na composição do futuro governo e Jair Bolsonaro foi a escolha do embaixador Ernesto Fraga Araújo para chefiar a pasta de Relações Exteriores do Brasil. Araújo teve recepção entre mais conformadas, que entenderam a opção como afinada à linha do Itamaraty na era Bolsonaro, e as mais críticas, que veem a entrada de um perfil ideológico no posto. O embaixador também estaria em uma posição na hierarquia que não costuma ser catapultada ao posto mais importante do front externo. Araújo é dono do blog Metapolítica 17 onde já associou a tese da mudança climática a interesses da China e contrária ao Ocidente. Outra tese do futuro chefe do Itamaraty é a do "globalismo", que teria entre seus projetos "transferir o poder econômico" do Ocidente para os chineses. Araújo também não esconde sua admiração pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e sua ação protecionista.