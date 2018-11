Bolsonaro reúne governadores eleitos e reeleitos em Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu pela primeira vez, na quarta-feira (14), com governadores eleitos e reeleitos de 19 estados e do Distrito Federal. Questões como o pacto federativo e a reforma da previdência estiveram entre os temas centrais. O Fórum de Governadores teve uma etapa com futuros ministros, como Paulo Guedes, da superpasta da Economia, e o gaúcho Onyx Lorenzoni, que deve assumir a Casa Civil e já comanda a transição. O governador eleito no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve no encontro e afirmou que a reunião tratou de pautas importantes para o futuro do País. "É uma agenda nacional que os governadores podem apoiar", disse. Já da Região Nordeste apenas um governador compareceu. O governador reeleito do Piauí, Wellington Dias (PT), foi o único presente no fórum e adiantou querer tratar de uma agenda comum da região.