Primeira etapa do acelerador de elétrons é inaugurada em Campinas

O presidente Michel Temer faz as últimas entregas do seu governo. Em Campinas, Temer inaugurou, diante de uma plateia lotada, nesta quarta-feira (14), a primeira etapa do Sirius, acelerador de elétrons considerado o maior empreendimento da ciência brasileira. “Se não tivéssemos feito nada no nosso governo, mas concluído o projeto que inauguramos hoje, já teríamos feito muito pelo País", faturou o presidente: "Sempre se diz que o Brasil é o país do futuro. Eu diria que, o futuro já chegou." Os equipamentos geram a luz síncrotron, de altíssimo brilho, capaz de revelar estruturas de materiais orgânicos e inorgânicos em alta resolução. Os conhecimentos gerados pelo equipamento permitirão avanços em eletrônica, nutrição, meio ambiente, energia, arqueologia, segurança e medicina. O projeto será completado até 2021.