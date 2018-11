Votação de relatório do Escola Sem Partido é adiada na Câmara

Depois de mais de três horas de debates, a sessão da comissão especial da Câmara dos Deputados que discute o projeto Escola sem Partido foi adiada sem a votação do relatório sobre a matéria nesta terça-feira (13). A próxima audiência deve ocorrer na semana que vem. A análise da proposta, uma das mais polêmicas em tramitação no Congresso Nacional, já dura seis meses. Como em todas as tentativas anteriores, apoiadores e contrários à medida acompanharam a sessão (foto) e bateram boca em vários momentos. Houve vários discursos inflamados de deputados favoráveis e contrários à proposta, que estabelece, entre outros pontos, a afixação de cartazes nas escolas com os "deveres dos professores”. Defendido pelas alas mais conservadoras do parlamento, o projeto sofre grande oposição dos partidos de esquerda.