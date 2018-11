Grupo promove rally para apontar buracos nas vias de Porto Alegre

Para protestar de uma forma original contra a enorme quantidade de buracos nas vias da Capital, a Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias (Abur) promoveu no domingo (11) o Rally Capital dos Buracos. Com carros, motos e bicicletas, os participantes percorreram ruas de Porto Alegre a fim de denunciar o que acreditam ser um descaso do prefeito Nelson Marchezan Júnior com a cidade. O grupo partiu às 10h no Largo da Epatur, na avenida Loureiro da Silva. Considerando que o Sindicato dos Municipários também participou da organização do evento, a prefeitura alegou que o rally tinha caráter político e partidário. Em nota, afirmou também que "é perceptível a melhora nas vias", uma vez que, desde o dia 20 de abril, a Operação Tapa-Buracos já realizou 1,4 mil serviços.